سيارات لن ينساها التاريخ.. ألبوم صور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمتلك كل دولة مصنعة للسيارات طرازا بعينه، تفخر به أكثر من غيره وتعتبره الأهم في تاريخها بمجال صناعة السيارات.

وكشف موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات في قائمة، أهم سيارة لكل دولة تتبع جنسيتها، من مختلف الدول التي تمتلك ماركات رائدة في الصناعة.

بدأ الموقع القائمة بالصين، وذكر أن أهم طراز في تاريخ صناعة السيارات بالصين هو طراز Qoros 3، كونه الطراز الذي أثبتت به الصين قدرتها على تصنيع سيارات أصلية بخلاف ما أشيع عن تقليد بعض الماركات الصينية لتصميمات سيارات أوروبية وأمريكية، ويحظى طراز Qoros 3 بأعلى تقييم للأمن والسلامة من منظمة NCAP الأوروبية بدرجة خمسة نجوم.





وأهم طراز في تاريخ جمهورية التشيك، هو طراز سكودا "فافوريت"، كونه المساهم الأول في استعادة ماركة سكودا الرائدة في صناعة السيارات بالتشيك لمكانتها، من خلال مبيعاته عقب فترة الحرب الباردة.





وفي تاريخ فرنسا، اعتبر موقع "أوتو كار" أن أهم طراز هو سيتروين 2CV، وكان من الأسباب الرئيسية في ارتقاء صناعة السيارات الفرنسية فيما قبل الحرب العالمية الثانية، وما بعدها، متغلبا على كافة منافسيه من الماركات الأخرى ضمن نفس الفئة.





وكان أهم طراز في تاريخ صناعة السيارات بألمانيا، طراز فولكسفاجن "الخنفساء" الشهير، كونه إحدى أعلى السيارات مبيعا عبر تاريخ الصناعة برمتها، وكان الطراز المفضل للعديد من الجنسيات داخل وخارج أوروبا، وبيعت منه ما يزيد على 20 مليون نسخة، ساهمت في تأسيس إمبراطورية فولكسفاجن.





ومن اليابان، كان أهم طراز ياباني طرح على الإطلاق، هو تويوتا كورولا، صاحب معدل مبيعات يتخطى الـ 50 مليون نسخة منذ طرحه في حقبة الستينيات، ويرجع له الفضل في تعزيز الثقة في صناعة السيارات اليابانية فيما بعد الحرب العالمية الثانية.





اختتم الموقع القائمة بالولايات المتحدة، التي كشف عن أن أهم طراز في تاريخها، هو الموديل الكلاسيكي Model T من ماركة فورد، والذي أطلق عليه سيارة القرن الـ 20 في عام 1999، وبيعت منه أكثر من 15 مليون نسخة عند طرحه عام 1927.



