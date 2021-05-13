تحديد موعد رحلة الملياردير الياباني المجانية للقمر.. هل اشتركت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الفضاء الروسية، إن الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا ومساعده سيكونان السائحين الفضائيين المقبلين اللذين ستنقلهما لمحطة الفضاء الدولية في كانون الأول/ديسمبر.

وكان الملياردير الياباني غريب الأطوار الذي حقق ثروة في مجال الموضة عبر الإنترنت، قد أعلن عزمه اصطحاب 8 أشخاص لمرافقته في رحلة فضائية سياحية حول القمر من المقرر إجراؤها في 2023 على مركبة من تصنيع "سبايس اكس".



وذكرت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الخميس،أن الرحلة الفضائية ستنطلق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول المقبل، تستمر 12 يوما، وسيكون قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، على أن يبدأ تدريب الطاقم في يونيو/حزيران المقبل.



وعلق الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، في بيان نشرته "سبايس أدفنتشرز" قائلا "لدي فضول كبير للتعرف على الحياة في الفضاء لدرجة أنني قررت اكتشاف الأمر بنفسي ومشاركة تجربتي مع العالم عبر قناتي على يوتيوب".

وحسب وكالة فرانس برس، يأتي استئناف وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، لهذه الرحلات السياحية إلى محطة الفضاء الدولية بعدما فقدت العام الماضي احتكارها للرحلات المأهولة إثر نجاحات "سبايس اكس" التي يملكها "إيلون ماسك"، في المجال، لتخسر تاليا جزءا من الإيرادات المالية الطائلة التي يدرها شراء وكالتي الفضاء الأمريكية والأوروبية مقاعد لروادهما.

وكان الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي تستغرق 7 أيام.



وقال إن المشروع المعدل سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة، إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".





وسيتكفل الملياردير الياباني مايزاوا، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

ويعد الملياردير الياباني مايزاوا، من أكثر المتابعين على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، كما يشتهر بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه.

وأطلق مايزاوا، العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته، قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.



