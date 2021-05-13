بالصور.. سيارات رياضية شهيرة الأرخص في تكلفة الصيانة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت خلال العام الجاري،موديلات رياضية مميزة،حققت مبيعات كبيرة ، لتمتعها بقدرات كبيرة بخلاف تكلفتها البسيطة عند الصيانة.

ووفق تقرير لموقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات،تصدر قائمة تلك السيارات طراز هيونداي سيفيك TYPE R، الذي طرح بمحرك ينتج قوة 316 حصانا.





وثانيا جاء طراز بي إم دبليو M2 Competition الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 405 أحصنة، بعزم دوران 406 لفة/قدم.





ومن ماركة كيا الكورية الجنوبية، ضمت القائمة طراز Kia Stinger بمحرك ينتج قوة 356 حصانا.





ومن ماركة بورش، ضمت القائمة طراز 718 Cayman الذي يعتبر من السيارات الصامدة وقليلة الأعطال.





وأيضا طراز كورفيت c8 بنسخته الجديدة ويعمل بمحرك V8 ينتج قوة 495 حصانا بعزم دوران 470 لفة/قدم.





وضمت القائمة طراز تويوتا GT86 الذي تتوفر نسخته الجديدة بمحرك ينتج قوة حتى 200 حصان.





ومن ماركة نيسان، ضمت قائمة موقع "هوت كراز"، طراز 370Z نسخة عام 2009 المتميزة، التي طرحت بمحرك ينتج قوة 332 حصانا بعزم دوران 270 لفة/قدم.





ومن ماركة أودي، ضمت القائمة طراز Audi TT الرياضي، الذي عرف كأحد أرخص السيارات عند الصيانة.





وطراز سوبارو الرياضي WRX STI الذي تتوفر أحدث نسخة منه بمحرك ينتج قوة 305 أحصنة بعزم دوران 290 لفة/قدم.





في ختام القائمة، جاء طراز تويوتا سوبرا الرياضي بنسخته الجديدة، لعام 2021، ضمن أكثر السيارات اعتدالا في نفقة صيانتها لقدرتها على الصمود لآلاف الأميال دون أعطال.



