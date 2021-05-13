قائمة أكبر 10 دول مصنعة للسيارات.. الصين تتصدر وأمريكا تنافس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدرت الصين قائمة أكبر الدول إنتاجًا للسيارات في 2020،بمعدل تصنيع سنوي للسيارات يصل لـ 25.7 مليون سيارة.

ووضع موقع "هوت كارز" قائمة أعلى 10 دول تصنيعا للسيارات سنويا،مضيفا تخطي المعدل السنوي للتصنيع ببعض الدول 20 مليون سيارة سنويا.





وفي المركز الثاني، أمريكا بمعدل تصنيع 10.8 مليون سيارة.





وفي المركز الثالث، اليابان بمعدل تصنيع سنوي للسيارات من مختلف ماركاتها 9.6 مليون سيارة.





ورابعا، ألمانيا بمعدل تصنيع سنوي للسيارات من مختلف ماركاتها 4.6 مليون سيارة.





وفي المركز الخامس، جاءت الهند بمعدل تصنيع سنوي للسيارات من مختلف ماركاتها 4.5 مليون سيارة.





وفي المركز السادس، المكسيك بمعدل تصنيع سنوي للسيارات 3.9 مليون سيارة.





وفي المركز السابع،كوريا الجنوبية بمعدل تصنيع سنوي للسيارات 3.9 مليون سيارة.





وفي المركز الثامن، البرازيل بمعدل تصنيع سنوي 2.9 مليون سيارة.





وفي المركز التاسع، إسبانيا بمعدل تصنيع سنوي للسيارات من مختلف الماركات 2.8 مليون سيارة.





في ختام قائمة جاءت فرنسا بمعدل تصنيع سنوي للسيارات 2.2 مليون سيارة.



