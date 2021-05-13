أوبل تدخل عالم أزياء الراليات بسيارة Corsa-e الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أوبل عن تقديم حزمة Rally Design لسيارتها Corsa-e الكهربائية، والتي تمنح السيارة مظهر مستلهما من موديلات سباقات الرالي.

وأوضحت أوبل الألمانية أن ثوب الراليات الجديد يتمثل في طقم رقاقات يتألق باللونين الأبيض والأسود، على أن يكون اللون الأبيض هو اللون الأساسي للسيارة.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة Corsa-e على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصانا/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8.1 ثانية، بينما يبلغ مدى السير 337 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP، وذلك بفضل البطارية سعة 50 كيلوواطا/ ساعة.

ومطلع العام الماضي، أعلنت شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات في مجموعة PSA عن تقليص ما يصل إلى 4100 وظيفة، وستنضم إلى منافسيها في جميع أنحاء العالم في عملية إعادة التوطين وسط تباطؤ المبيعات والاضطراب التكنولوجي.

وقالت الشركة في بيان لها إن التخفيضات ستركز على المصانع الألمانية في روزلسهايم وإيزيناخ وكايزرسلاوترن، حيث ستعيد أوبل فتح برنامج إجازة طوعية للموظفين للقضاء على 2100 منصب بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة صناعة السيارات مع ممثلي العمال على أن يكون لديهم خيار لتخفيض 2000 وظيفة أخرى في شريحتين حتى عام 2029، على حد قول متحدث.

وقالت أوبل أيضًا إنها قررت زيادة الاستثمار في مصنع روزلسهايم، حيث ستقوم بتصنيع الجيل التالي من أوبل أسترا خلال عام 2021 كسيارة ذات خمسة أبواب ومن عام 2022 كستايشن واغن. وأكدت أن القرار كان بسبب التحسن في أداء المصنع.

يبلغ عدد العاملين في شركة أوبل نحو 30000 موظف، بما في ذلك أكثر من 16000 موظف في ألمانيا.