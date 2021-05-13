أسعار ومواصفات فولكسفاجن Tiguan Allspace الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فولكسفاجن عن موديلين من سيارتها Tiguan Allspace، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة.

وأوضحت فولكسفاجن الألمانية أن السيارة Tiguan Allspace الجديدة تأتي بطول 4.73 متر ومقدمة جديدة وشعار جديد للماركة، مع إمكانية التجهيز بكشافات Matrix ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.



ويمكن أيضا تجهيز المقصورة الداخلية بصف جلوس ثالث، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1920 لترا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام ملتيميديا جديد مع إمكانية الدمج اللاسلكي للهاتف الذكي وبث الموسيقى.

فضلا عن تحسين أنظمة القيادة المساعدة؛ حيث يتم الآن دعم الحفاظ على حارة السير ومسافة الأمان على الطرق السريعة حتى سرعة 210 كلم/س.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Tiguan Allspace الجديدة بباقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 110 كيلومترات/150 حصانا إلى 180 كيلومترا/245 حصانا.

ومن المقرر طرح السيارة Tiguan Allspace الجديدة بالأسواق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بسعر يبدأ من نحو 36 ألف يورو.