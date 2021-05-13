سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 13 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار في السودان، الاستقرار اليوم الخميس، 13 مايو 2021، لدى البنك المركزي، والسوق الموازية "السوداء".

وقرر بنك السودان المركزي، أن تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك للعاملين بالجهاز المصرفي، الأربعاء، وتستمر حتى الأحد المقبل.

ولليوم الثاني يسجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، نحو 406.35 جنيه للشراء، و 409.40 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء" ثابتا، عند نحو 410 جنيهات، حسب وسائل إعلام محلية.

واستمر بنك السودان المركزي في زيادة تدريجية لسعر الدولار الأسبوع المنقضي، لتتبعه البنوك، حيث بلغت الزيادة حتى الآن نحو 35 جنيهاً اعتباراً من 21 فبراير/شباط الماضي، حينما أعلن توحيد سعر الصرف عند 375 جنيها للدولار.

قرض بريطاني للسودان

قدمت المملكة المتحدة قرضًا قصير الأجل للمساعدة في سداد المتأخرات على السودان للبنك الأفريقي للتنمية.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريح له الأربعاء، أن المملكة المتحدة قدمت 148 مليون جنيه إسترليني بشكل قرض قصير الأجل, مبيناً أن بلاده تتطلع إلى مواصلة العمل مع السودان حتى تتمكن من معاودة دخول أسواق المال وتحقيق تطلعات شعبها.

ووافق صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونه.

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق عن خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة، لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

ويسعى السودان، إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

أسعار اليورو والإسترليني

وواصل سعر اليورو الأوروبي لدى بنك السودان المركزي، اليوم الخميس، الاستقرار عند نحو 493.50 جنيه للشراء، و 497.21 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السودانية الموازية غير الرسمية "السوداء"، عند نحو 495 جنيها.

ولليوم الثاني على التوالي، ظل سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، عند نحو 573.94 جنيه للشراء، و 578.25 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر العملة البريطانية، لدى السوق الموازية، نحو 565 جنيها، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، عند نحو 108.41 جنيه للشراء، و 109.23 جنيه للبيع.

فيما ظل سعر العملة السعودية، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ثابتا عند نحو 108 جنيهات.

وعلى شاشات بنك السودان المركزي، سجل سعر الدرهم الإماراتي، نحو 110.63 جنيه للشراء، و 111.46 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما ظل سعر العملة الإماراتية، لدى السوق الموازية، ثابتا عند نحو 109 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي، في المركزي السوداني، عند نحو 1349.02 جنيه للشراء، و 1359.14 جنيه للبيع.