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"صواريخ غزة".. تحويل حركة الطيران بإسرائيل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، فجر الخميس، تحويل مسار الرحلات القادمة لمطار بن جوريون، إلى مطار آخر في الجنوب، بعد تكثيف إطلاق الصواريخ من غزة.

وفي وقت سابق مساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، أطلقت 1500 صاروخ على إسرائيل في 3 أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن موقع لتتبع حركة الطيران أن إسرائيل حولت الرحلات القادمة لمطار بن جوريون، إلى مطار رامون في جنوبها.

فيما ذكر آفي شارف، المحرر في صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل حولت مسار رحلة قادمة من مطار بن جوريون الأربعاء إلى مطار آخر جنوبي البلاد مصمم ليكون بديلا في زمن الحرب لمطارها الدولي الرئيسي الواقع خارج تل أبيب.

وكتب شارف على "تويتر" أن "رحلة طيران شركة العال الإسرائيلية رقم 332 في طريقها للهبوط في مطار رامون بالقرب من إيلات".

وتشير بيانات على الإنترنت إلى أن الرحلة قادمة من بروكسل.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، علقت إسرائيل، حركة القطارات بين مدينتي تل أبيب واللد على خلفية مصادمات بين فلسطينيين وإسرائيليين.

ويتواصل التصعيد العسكري بين حركة "حماس" وإسرائيل بضربات إسرائيلية جديدة استهدفت غزة بعد إطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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