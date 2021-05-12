أقوى شاحنات "بيك أب" خلال حقبة التسعينيات.. قدرات استثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تميزة حقبة التسعينيات بطرح موديلات مميزة من شاحنات "بيك أب" من مختلف الماركات حققت مبيعات كبيرة.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة أقوى تلك الشاحنات وفي مقدمتهافورد Ford F-150 Nite Edition التي طرحت عام 1992، وتوفرت بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 315 حصانا.





من بعدها، ضمت القائمة، شاحنة The GMC Sonoma GT موديل عام 1992 التي توفرت بمحرك فئة V6 بسعة 4.3 لتر، ينتج قوة 195 حصانا، بعزم دوران 260 لفة/قدم.





ثم شاحنة GMC Syclone موديل عام 1991 التي توفرت بمحرك فئة V6 بسعة 4.3 لتر، بعزم دوران 360 لفة/قدم.





ثم شاحنة Ford F-150 NASCAR Edition موديل عام 1998 التي توفرت بعدد محدود من النسخ، إذ صنعت منها فورد 3000 نسخة .





ثم شاحنة Ford SVT Lightning موديل عام 1999التي توفرت بمحرك فئة V8 بسعة 5.4 لتر، ينتج قوة 380 حصان، بعزم دوران 450 لفة/قدم.





من بعدها، جاء ضمن القائمة شاحنة Toyota T-100 موديل عام 1993التي توفرت بمحرك فئة V6 بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 150 حصان.





ثم شاحنة Jeep Comanche 5-Speed موديل عام 1991، والتي توفرت بمحرك من تطوير ماركة كرايسلر، يدعمه ناقل سرعة مزود بـ 5 سرعات.





ثم شاحنة Toyota Tacoma موديل عام 1995، التي تمتعت بقدرات لاقتحام الطرق الوعرة.





وضمت القائمة شاحنة Mazda B2200 موديل عام 1992 التي حققت نجاحا بالأسواق منحها الاستمرار حتى عام 2009.





في ختام القائمة، جاءت شاحنة، Nissan Hardbody موديل عام 1991، التي توفرت بمحرك V6، بسعة 3.0 لتر.



