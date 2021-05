مرسيدس مايباخ إس كلاس V12 تنطلق بقوة تتعدى 600 حصان

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن فئة مايباخ إس كلاس S680 الأفخم في المجال بمحرك V12 في تدشين هادئ على الموقع الإعلامي لشركة دايملر المالكة لمرسيدس.

ولم يتغير تصميم وطلاء السيارة عن نسخة الـ V8 المدشنة في نوفمبر الماضي، ولكن مع جنوط أكثر أناقة، كما تم إضافة شعارات V12 وS680 لتمييز الفئة.

وبينما لم تؤكد مرسيدس أرقام الأداء بشكل رسمي، أغلب التوقعات تشير لقوة تتعدى الـ 600 حصان وعزم دوران يقترب من 1000 نيوتن متر.

كما ستأتي نسخة الـ V12 بنظام دفع كلي 4Matic لأول مرة، وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً ولكن من المتوقع تجاوزها لحاجز الـ 200,000 دولار (751,000 ريال).

