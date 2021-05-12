ما هو الأفضل عند مواجهة حفر الطريق: القيادة ببطء أم بسرعة؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض السائقين أحياناً إلى مواقف خطرة أثناء قيادتهم سياراتهم على الطرق، ومن أبرز هذه المخاطر هي حفر الطريق، حيث أنها في المعتاد تكون حفر ذات حجم كبير مما قد تسبب مشاكل جسيمة للسيارة، فما هو الأفضل عند مواجهتها القيادة بسرعة أم ببطئ؟

في البداية يجب أن نحذر من حفر الطريق خاصة ذات الحجم الكبير، حيث أنها تتسبب في مشاكل حقيقية لأنظمة التعليق وممتصات الصدمات، كما أنها تجلب الضرر للإطارات والعجلات والمساعدين.

وكمثال على خطورة تخطي الحفر الكبيرة بسرعات عالية، فإن الأمر مماثلاً للإصطدام بسيارة أخرى على سرعة 60 كم/س، كما يمكن لبعض الحفر العميقة بما يكفي أن تتسبب في فقدان التحكم في السيارة تماماً.

ويرى الخبراء أن أفضل حل لمواجهة الحفر على الطريق في حال ظهورها بشكل مفاجئ، هو خفض السرعة قدر الإمكان مع تنبيه السائقين خلفك عبر تشغيل الأضواء التحذيرية لتفادي الاصطدامات الخلفية، حيث أنه كلما ازدادت سرعة السير على الحفر ازدادت الأضرار على أجزاء السيارة المختلفة.