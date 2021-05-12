أسوأ تصاميم السيارات في 2021.. شاحنة تسلا بالقائمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت خلال العام الجاري العديد من موديلات السيارات مثيرة للجدل، لسوء التصميم الخارجي ، وعدم تمتعها بإطلالة تجذب العملاء.

وسلط تقرير لموقع "هوت كارز" الضوء على الموديلات صاحبة أسوأ تصميم خارجي طرحت عام 2021 الجاري.

وجاء ضمن القائمة، طراز نيسان Juke الذي لم يحقق مبيعات جيدة بسبب تصميمه الخارجي.





من بعده، ضمت القائمة طراز تويوتا Fortuner بنسخته الجديدة التي لم تقدم جديدا مقارنة بأجياله السابقة.





وطراز آخر من ماركة نيسان اليابانية، جاء ضمن القائمة هو طراز Cube، من السيارات العائلية الصغيرة، الذي طرح بتصميم خارجي جعله من أغرب سيارات العام.





من بعده، ضمت القائمة طراز تويوتا C-HR ضمن فئات SUV صغيرة الحجم، وكان من الموديلات صاحبة التصميمات السيئة بحسب "هوت كارز" التي طرحت لعام 2021.





وضمت القائمة طراز بي إم دبليو الكهربائي صغير الحجم I3، الذي أعلنت بي إم دبليو عن وقف تصنيعه رسميا، لتراجع معدل مبيعاته بسبب سوء تصميمه الخارجي وقدراته الكهربائية المحدودة.





وضمت القائمة أيضا شاحنة تسلا سايبر ترك، التي لم تسلم من الانتقادات منذ الكشف عنها رسميا عام 2019 استعداد لطرحها خلال عام 2021 الجاري، ومن ضمن الانتقادات التي وجهت لها تصميمها الخارجي الغريب.





واختتم الموقع القائمة بطراز آخر من ماركة تويوتا، هو طراز Rumion، وكان من أكثر موديلات تويوتا تواضعا على مستوى التصميم بنسخته التي تتوفر حاليا للبيع بالأسواق.



