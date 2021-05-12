لعشاق السيارات النادرة.. أبرز موديلات شيفروليه في الستينيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال حقبة الستينيات، طرحت شيفروليه مجموعة استثنائية من السيارات كانت على قدر كبير من السرعة والأداء .

وهذه الموديلات من السيارات النادرة حاليا والتي يسعى لشرائها عشاق اقتناء السيارات القديمة، وتتوفر بتكلفة مرتفعة عند بيعها بالمزادات العلنية لقيمتها التاريخية والجمالية.

وكشف موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات عن أبرز هذه الموديلات وفي المقدمة جاء طراز Corvette Convertible نسخة عام 1961، الذي طرح بمحرك V8 ينتج قوة 275 حصانا، وصنعت منه 118 نسخة.





كما ضمت طراز شيفروليه Biscayne موديل عام 1966، الذي طرح بمحرك V8، بسعة 7.7 لتر، ينتج قوة 520 حصانا.





وجاء ضمن القائمة، طراز شيفروليه K5 Blazer موديل عام 1969، الذي توفر بمحرك فئة V8 ينتج قوة 250 حصان.





ثم طراز شيفروليه Chevelle SS بنسخته التي طرحت عام 1967، وطرح هذا الطراز بمحرك V8 بسعة 6.5 لتر.





ثم طراز شيفروليه Impala SS Convertible بنسخته التي طرحت عام 1961، وطرح هذا الطراز بمحرك V8 يدعمه ناقل سرعة يدوي مزود بـ 4 سرعات.





ثم طراز شيفروليه Bel Air Bubble Top بنسخته التي طرحت عام 1962، والذي عرف بطراز المشاهير.





ثم طراز شيفروليه Camaro Z28 بنسخته التي طرحت عام 1969، وكان من سيارات فورد المخصصة للمشاركة في سباقات الرالي.





ومن الشاحنات، ضمت القائمة شيفروليه C10 Pickup بنسختها التي طرحت عام 1966، وكانت تعمل بمحرك V6 يدعمه ناقل سرعة يدوي مزود بـ 3 سرعات.





في ختام القائمة، جاء طراز شيفروليه Copo Corvette Coupe بنسخته لعام 1966، وتوفر بمحرك V8.



