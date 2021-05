جينيسيس G70 واجن 2022 تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من التشويق والصور التجسسية، أزاحت جينيسيس الستار عن G70 واجن الجديدة المبنية على نسخة السيدان والموجهة للسوق الأوروبي بشكل رئيسي.

جي 70 واجن هي خامس سيارة تؤكد جينيسيس على طرحها في أوروبا هذا الصيف بعد موديلات G70 وG80 سيدان، وGV70 وGV80 إس يو في.

وستمثل السيارة منافسة مباشرة لبي ام دبليو الفئة الثالثة تورينج، واودي A4 أفانت، ومرسيدس سي كلاس إستيت، بأبعاد مماثلة لنسخة السيدان مع خلفية معاد تصميمها وسقف أطول لتوفير مساحة تخزينية أوسع بـ 40% من السيدان.

بالنسبة لباقي ملامح التصميم فلا توجد اختلافات في التصميم عن G70 سيدان، بنفس الشبك والمصابيح المنقسمة، مع عناصر داخلية مماثلة كذلك.. ومن المتوقع توفر السيارة بمحرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر بقوة 249 حصان ومحرك 3.3 لتر توين تيربو 6 سلندر بقوة 365 حصان، ومحرك ديزل 2.2 لتر بقوة 199 حصان.

