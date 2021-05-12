“الجوازات” طريقة تجديد جواز السفر لمن عليه مخالفات مرورية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت المديرية العامة للجوازات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن مدى إمكانية تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات مرورية.

وتساءل المتابع، قائلاً: “أنا عليا مخالفات مرورية هل أقدر أجدد جواز السفر”، وأجابت الجوازات السعودية أنه سيلزم لتجديد جواز السفر سداد رسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا ويُشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إتمام الإجراء.