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هل يمكن الاعتراض على المخالفة حال الوقوف بالموقع الصحيح؟ “المرور” يُجيب

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن أحقية الاعتراض على مخالفة في حالة وقوف السيارة في الموقع الصحيح.

وتساءل المُتابع، قائـلًا: “تم قيد مخالفة علي في الرياض رغم أني وقفت في مكان صحيح مخصص للوقوف أمام مطعم وأردت تقديم اعتراض على المخالفة، فكان الرد بأنها (غير قابلة للاعتراض)”.

وأجاب المرور موضحًا أن المستفيد في هذه الحالة يمكنه مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها، وتجدر الإشارة إلى أن المادة الخامسة والسبعون من نظام المرور تنص على أن للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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