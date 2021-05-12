صور.. أسطول سيارات استثنائي لنجم هوليوود "جيري ساينفيلد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يأتي الممثل الكوميدي الشهير "جيري ساينفيلد" ضمن قائمة نجوم هوليوود العاشقين لجمع السيارات، وتكوين أسطولهم الخاص.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أبرز السيارات التي يضمها "سينفيلد"، والتي أوضحت أنه من كبار عشاق ماركة بورش، كون أسطوله يتكون في غالبيتها من موديلات من الماركة الألمانية.

ويضم أسطول "جيري" من سيارات بورش، موديل بورش 908/03 نسخة عام 1970 الكلاسيكية، التي خصصت للمشاركة في السباقات في ذلك الوقت، وتقدر قيمتها الحالية بـ 3.5 مليون دولار.





وطراز بورش 918 Spyder، موديل عام 2014، العامل بمحرك هجين، فئة V8 بسعة 4.6 لتر ينتج قوة 860 حصانا، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.





ومن الموديلات الكلاسيكية أيضا في أسطول الفنان الأمريكي، طراز بورش 356A 1500 GS/GT Carrera Speedster نسخة عام 1958.





وطراز بورش Porsche 959 موديل عام 1986 كان أيضا ضمن القائمة، الذي توفر بمحرك ينتج قوة 440 حصانا، بسرعة قصوى تصل لـ 197 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة طراز 356/2 Gmünd بنسخته لعام 1949، وهو من أغلى موديلات بورش الكلاسيكية، الذي لا يتوفر منه حاليا سوى 20 سيارة فقط.





وطراز بورش 911، موديل عام 1964، الذي تصل قيمته السوقية الحالية لما يزيد عن 400 ألف دولار، لقيمته التاريخية.





من بعده، ضمت القائمة من بين أسطول سيارات جيري، طراز بورش Carrera GT Prototype موديل عام 2000، والذي صنع منه نسختين فقط.





وموديل عام 1973، من طراز بورش 911 Carrera RSR، جاء أيضا ضمن القائمة، وكان من الموديلات الكلاسيكية التي شاركت بها بورش في عدد من السباقات.





طراز كلاسيكي آخر يضمه "جيري" لمجموعته من ماركة بورش كشف عنه الموقع، هو طراز 356 SC Cabriolet، موديل عام 1966.





في ختام القائمة، جاء طراز Porsche 550 Spyder الذي يقتني جيري سينفيلد نسخته من عام 1955.



