هارلي دايفدسون تعلن عن ماركتها الخاصة لصناعة الدراجات الكهربائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت ماركة هارلي دافيدسون المصنعة للدراجات النارية عن شركة جديدة ستكون ذراعها المصنع للدراجات النارية العاملة بالطاقة الكهربائية.

وبحسب موقع "ذا فيرج" كشفت هارلي عن أن هذه الماركة الجديدة، تحمل اسم LiveWire، ومقرها مدينة "ميلواكي" الأمريكية.

ويأتي إعلان هارلي عن الماركة، كعلامة تجارية مستقلة بذاتها تتبع هارلي، وتعمل على تطوير وصناعة الدراجات الكهربائية لتحمل شعارها الخاص.

وكشفت ماركة هارلي دافيدسون عن أول دراجة كهربائية تنتجها الماركة، في يوليو/تموز المقبل، ضمن فعاليات معرض الدراجات النارية الدولي بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن هارلي تضم أيضا تحت مظلتها ماركة خاصة بصناعة الدراجات الهوائية الداعمة للطاقة الكهربائية باسم Serial 1.