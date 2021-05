دودج تشارجر المُشاركة في فيلم فاست آند فيوريس 9 تحصل على محرك وسطي!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيمتلئ الجزء التاسع من سلسلة فاست آند فيوريس القادم إلى صالات العرض قريباً بالعديد من السيارات المميزة، لكن السيارة الأبرز هي دودج تشارجر الأسطورية المملوكة لبطل السلسلة “دوم” حيث حصلت على ترقية مثيرة في الفيلم.

حصلت السيارة على محرك وسطي V8 هيلكات سوبرتشارجد، بالإضافة إلى جنوط برونزية وشارات برونزية في الخلف وحول الشبك والمصابيح الأمامية، وبالتأكيد كلف تركيب المحرك الوسطي على سيارة العضلات الكثير من الأموال، وهو ما جعلنا نشك في أنه مُحرك مزيف!

أعلن منتجو الفيلم أنهم دفعوا 15,000 دولار (56,250 ريال) للحصول على محرك صندوقي والترقيات اللازمة لتركيبه على السيارة، ويُذكر أن محرك هيمي سعة 6.2 لتر من موبار تم تطويره بناقل حركة يدوي بست سرعات أو أوتوماتيكي بثمانية سرعات ونظام دفع خلفي.

وفي الختام، بالإضافة إلى تشارجر ذات المحرك الوسطي، فسيظهر في الفيلم سيارات مثيرة أيضاً مثل سوبرا أرسلها هان وميا، وسيارة بونتياك فييرو تعمل بمحرك نفاث، وسيارة نوبل M600 الخارقة، وفورد موستنج يقودها جون سينا.

