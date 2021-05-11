هل سنرى فورد برونكو كهربائية بالكامل؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بحلول 2022 ستُطلق فورد سبعة سيارات كهربائية جديدة، وقد ألمح الرئيس التنفيذي للصانع الأمريكي، جيم فارلي، إلى أن إحداها قد تكون نسخة كهربائية بالكامل من برونكو.

حيث تسائل أحد المستخدمين على تويتر قائلاً لماذا لا تتوفر نسخ كهربائية من سيارات جيدة مثل برونكو، ليرد عليه فارلي قائلاً: “لماذا تعتقد أننا لن نفعل ذلك؟”.

وفي حين أن هذا ليس تأكيداً، إلا أن تعليق فارلي يشير إلى أن برونكو قد تحصل على نسخة كهربائية بالكامل، وبالنظر إلى أن عمليات تسليم برونكو التقليدية لم تبدأ بعد، فمن المحتمل أن يكون الكشف عن نسختها الكهربائية بعد عدة سنوات.

وقبل تدشين النسخة الكهربائية بالكامل، فيُتوقع أن تُطلق الشركة نسخة هجينة منها لمنافسة جيب رانجلر 4xe، والتي لم تكشف بعد عن موعد وصولها، لكن مقطع فيديو مسرب يُظهر وضع “EV Coaching” على أجهزة القياس الرقمية يؤكد أنها مجرد مسألة وقت فقط.

وفي الختام، بالنسبة للنسخة الهجينة، فيُقال أنها ستُشارك نفس محرك فورد إكسبلورر هايبرد الجديدة واف 150 هايبرد القادمة، مع قير أوتوماتيكي بعشر سرعات مقترن بمحرك كهربائي، ومحرك V6 إيكوبوست سعة 3.0 لتر بقوة تزيد عن 450 حصان إجمالاً.