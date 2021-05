كل ما تريد معرفته عن لكزس LF الاس يو في الرائدة القادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعمل لكزس على تطوير اس يو في رائدة جديدة في تشكيلتها والتي ستحمل اسم LF، والتي ستستمد تصميمها من LF-1 Limitless الاختبارية والتي تم الكشف عنها في 2018.

بالطبع ستأتي السيارة بتصميم أكثر بساطة من السيارة الاختبارية، لكنها ستكون مختلفة تماماً عن الاس يو في الرائدة التي تقدمها الشركة حالياً وهي LX، حيث تأتي بارتفاع أقل، ومن المرجح أن تحصل على أداء أفضل، كما أنها ستكون مثالية على الطرق الوعرة.

ستتأثر السيارة بطرازات لكزس الأخرى مثل RX بشبكها العمودي الضخم والمصابيح الأمامية الحادة، كما ستحصل على جنوط كبيرة تُشبه المستخدمة في أودي Q8، كما ستحصل على مظهر رياضي شبيه بسيارات الكوبيه، مع مقابض تقليدية عكس السيارة الاختبارية.

تُشير أحدث الشائعات إلى أنها ستستخدم محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر بقوة 660 حصان أو محرك هجين V6 سعة 3.5 لتر بقوة 354 حصان، وستُبنى على منصة TNGA-L مثل LS أكبر سيدان للصانع الياباني.

وفي الختام، يُقال أنها ستتوفر بصفين وثلاثة صفوف من المقاعد، وستأتي المقصورة بأحدث التقنيات ومواد لكزس الفخمة، وبالإضافة إلى LF-Z الاختبارية الكهربائية، فيبدو أن لكزس تمتلك سيارات اس يو في مستقبلية مميزة.

