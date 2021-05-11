بنتلي تكشف عن فلاينج سبير 2022 بتحديثات جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن فلاينج سبير 2022 بتحديثات عديدة بالرغم من حصولها على جيل جديد كلياً العام الماضي، حيث تأتي بمقصورة أكثر هدوءً، ومزايا عديدة قياسية.

استخدمت الشركة لعمليات تصميم “النماذج الأولية الافتراضية” والتي تسمح باختبار العديد من الأشياء في السيارة قبل صُنع نسخة حقيقة منها، حيث سمحت هذه التقنية للشركة بتحسين ما لا يقل عن 40 مُكون، مما يتضمن استخدام مواد عازلة للصوت في الأماكن الصحيحة في السيدان الفاخرة لتوفير مقصورة هادئة بأقصى درجة ممكنة.

تتوفر السيارة المحدثة بالعديد من المزايا بشكل قياسي، والتي تشتمل على نظام التعرف على إشارات المرور، وفتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين وكاميرا الرؤية العلوية والإضاءة الترحيبية ومرايا التعتيم التلقائي وغيرها، كما أضافت صانعة السيارات البريطانية خيار طلاء جديد وهو رُمادي كامبريان، ليصل عدد الألوان المتاحة على السيارة 63 لوناً.

وبالعودة إلى المقصورة، ستُلاحظ حصولها على أخشاب ذات مسام مفتوحة مطلية بورنيش غير لامع من أجل الحماية، كما تم طلائها بثلاثة طبقات رقيقة جداً من الطلاء يبلغ سمكها الإجمالي 0.1 مم فقط، مما يمنحها مظهر يُشبه الشمع ويضمن أن يشعر العملاء فعلياً بنسيج الخشب، في حيث يبلغ سُمك طلاء الورنيش عالي اللمعان 0.5 مم ليُعطيها اللمعة المحببة لدينا.

وفي النهاية، لم تقم بنتلي بأية ترقيات على المُحركات، حيث لا تزال بنتلي فلاينج سبير 2022 متاحة إما بمحرك V8 سعة 4.0 لتر بقوة 542 حصان أو محرك W12 سعة 6.0 لتر بقوة 626 حصان.