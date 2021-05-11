“عروض الجميح الرمضانية” جي ايه سي GS5 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح، ضمن حملة “عروض جي أيه سي في رمضان تعجبك!” على GS5 2021.
السيارة المشمولة في العرض:
- جي ايه سي GS5 GL 2021 بسعر 72,900 ريال
مميزات العرض:
- ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات
- خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات
- باقة صيانة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما أسبق
- تُطبق الشروط والأحكام
- السعر النقدي لا يشمل الضريبة
عروض التمويل:
– السعودي الفرنسي
- يتيح 50% دفعة أولى – 50% بعد سنتين
- نسبة مرابحة 0%
أقساط شهرية بدون دفعة أولى:
- 1,357 ريال
– بنك البلاد
- بدون دفعة أولى
- تأجيل دفع الأقساط 3 أشهر
- بدون رسوم إدارية
صورة العرض: