“عروض الجميح الرمضانية” جي ايه سي GS3 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح، ضمن حملة “عروض جي أيه سي في رمضان تعجبك!” على GS3 2021.

السيارة المشمولة في العرض:

جي ايه سي GS3 GS 2021 بسعر 44,450 ريال

مميزات العرض:

ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات

باقة صيانة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما أسبق

السعر النقدي لا يشمل الضريبة

تُطبق الشروط والأحكام

عروض التمويل:

– السعودي الفرنسي

يتيح 50% دفعة أولى – 50% بعد سنتين

نسبة مرابحة 0%

أقساط شهرية بدون دفعة أولى:

868 ريال

– بنك البلاد

بدون دفعة أولى

تأجيل دفع الأقساط 3 أشهر

بدون رسوم إدارية

صورة العرض: