أغلى السيارات الأمريكية التي بيعت في مزادات علنية عبر التاريخ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر هواية اقتناء السيارات النادرة والكلاسيكية القديمة واحدة من أكثر الهوايات تكلفة في العالم، ولقد حققت عدد من السيارات الأمريكية مبالغ خيالية عند بيعها عبر المزادات العلنية.

وجمع موقع “هوت كارز” المختص بأخبار السيارات قائمة بأغلى 10 سيارات أمريكية الصنع تم تسجيل بيعها عبر مزاد علني، وهي كما يلي.

– في المركز الأول جاء طراز Duesenberg SSJ الأمريكي موديل عام 1935، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 22.4 مليون دولار.

– في المركز الثاني جاء طراز Shelby 260 Cobra الأمريكي موديل عام 1962، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 14.3 مليون دولار.

– في المركز الثالث جاء طراز Ford GT40 الأمريكي موديل عام 1968، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 12.2 مليون دولار.

– في المركز الرابع جاء طراز Duesenberg Model J الأمريكي موديل عام 1931، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 11.5 مليون دولار.

– في المركز الخامس جاء طراز Ford GT40 Mk II الأمريكي موديل عام 1966، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 9.7 مليون دولار.

– في المركز السادس جاء طراز Shelby Daytona Cobra Coupe الأمريكي موديل عام 1965، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 9.1 مليون دولار.

– في المركز السابع جاء طراز Ford GT40 Roadster الأمريكي موديل عام 1965، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 7.4 مليون دولار.

– في المركز الثامن جاء طراز Duesenberg Model SJ Convertible Coupe الأمريكي موديل عام 1935، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 4.9 مليون دولار.

– في المركز التاسع جاء طراز Packard Twelve Individual Custom Stationary Coupe الأمريكي موديل عام 1934، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 4.5 مليون دولار.

– في المركز العاشر، جاء طراز Shelby GT350R Competition Model Flying Mustang الأمريكي موديل عام 1965، ولقد تم بيعه بمزاد علني بسعر 3.8 مليون دولار.