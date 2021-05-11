هل يجب تكرار تغيير زيت المحرك في فصل الصيف؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يعتقد بعض قائدي السيارات أنه يجب تغيير زيت المحرك كثيراً في فصل الصيف نظراً لارتفاع درجات الحرارة بشدة في وطنا العربي، فما هي صحة هذا الاعتقاد؟

أجاب خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد بالتأكيد خاطئ، وليس له أساس علمي، وأن زيوت المحركات الحديثة قادرة على العمل بكفاءة للمسافة المحددة وفقاً لنوع الزيت.

وأن الزيوت الحديثة عالية الجودة تحتوي على مواد مانعة للتأكسد ومواد مانعة لتكون الرواسب مما يعني زيادة العمر الافتراضي لهذه الزيوت.

وأكد الخبراء على أن ارتفاع درجة الحرارة في بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لا يؤثر على كفاءة الزيت ولا عمره الافتراضي، وما من ضرورة لتغييره على مسافات متقاربة أثناء الصيف.

وإن تغيير لون الزيت إلى اللون الداكن ليس مؤشراً على انتهاء صلاحيته أو انخفاض كفاءته، فهذا التغيير طبيعي لوجوده بالقرب من منطقة الاحتراق الداخلي في المحرك مما يؤدي إلى تسرب مواد الاحتراق إليه وتغيير لونه.

ومع ذلك، نصح الخبراء بضرورة قياس الزيت والكشف عنه بصورة دورية تحسباً للنقص الطبيعي، حيث يكفي في هذه الحالة زيادة الزيت فقط لتعويض هذا التناقص.