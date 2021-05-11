القبض على رجل سرق سيارتي شرطة في مطاردتين متتاليتين”فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الشركة الأمريكية القبض على رجل بعد مطاردة طويلة لسرقته سيارتي شرطة.

وقد بدأت المطاردة عند وصول أفراد الشرطة لإحدى فنادق فلوريدا بعد بلاغ عن اضطراب هناك، ليفاجأ أفراد الشرطة بقيام “خافيير خافيرن” بعمر الـ 33 عاماً بالقفز في إحدى سيارات الشرطة والهروب بها.

بعد مطاردة ناجحة أدت لاصطدام سيارة الشرطة المسروقة في جانب الطريق، قام خافيرن بالقفز في سيارة شرطة أخرى من طراز فورد اكسبلور في موقف بالغ الغرابة واستمر بالهروب قبل تمكن الشرطة من إيقافه مجدداً.

ويواجه خافيرن تهم جنائية متعددة تشمل سرقة السيارات والاقتحام المسلح والقيادة بدون رخصة وغيرهم.