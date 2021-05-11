أسرع 5 دراجات نارية حول العالم.. قوة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد عام 2021 الجاري طرح مجموعة وصفت بأنها أسرع الدراجات النارية لقوتها الخارقة، كما حققت مبيعات هائلة حول العالم.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات عن قائمة أبرز هذه الدراجات وفي المقدمة جاءت دراجة هوندا Trail 125 موديل 2021، العاملة بإطارات بقياس 17 بوصة، وتكلفتها 3,899 ألف دولار.





وثانيا جاءت دراجة KTM 200 Duke بمحرك ينتج قوة 199 سي سي، ما يعادل 25 حصانا، بعزم دوران 14 لفة/قدم.





وفي المركز الثالث، جاءت الدراجة Kawasaki KLX300SM من ماركة كاوازاكي اليابانية، بمحرك قوة 292 سي سي بإطارات بقياس 17 بوصة، وتكلفتها بالأسواق 5,999 ألف دولار.





ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة دراجتين هما G 310 GS و G 310 R موديل 2021، بمحرك ينتج قوة 313 سي سي، ما يعادل 34 حصانا، بعزم دوران 21 لفة/قدم.

وتتراوح تكلفتهما ما بين 5,945 الف دولار و 6,195 ألف دولار.





وضمت القائمة دراجة Royal Enfield Meteor 350 موديل عام 2021، العاملة بمحرك بقوة 349 سي سي بعزم دوران 19.1 لفة/قدم، وتصل تكلفتها بالأسواق لـ 4,399 ألف دولار.



