بنتليFlying Spur لعام 2022 تتألق في 63 إطلالة.. قدرات فائقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسعى "بنتلي" البريطانية لتعزيز أسطولها لعام 2022 بمجموعة من الموديلات المتميزة على مستوى قوة المحرك والكفاءة التقنية.

ولذلك أعلنت الشركة عن عزمها تقديم نسخة تحديث منتصف الجيل لموديلها الفخم Flying Spur، تطرحها خلال العام المقبل، بقدرات تقنية أعلى، وعدد إضافي من خيارات الألوان.

وبحسب موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، سيكون هناك 63 خيار من الألوان، ستقدمها بنتلي مع النسخة المحدثة من طراز Flying Spur للعام المقبل.





وذلك يشمل تعدد خيارات للألوان بالصالون الداخلي، حيث ستوفر بنتلي عدد من أجزاء صالون السيارة ستكون مصنعة من خامات قشر الأخشاب، تطلى بألوان مثل، لون Liquid Amber، ولون Dark Burr Walnut، ولون Tamo Ash.





وفيما يخص القدرات التقنية، ستعزز بنتلي من كفاءة عمل نظام القيادة داخل المدن بطراز 2022 Flying Spur، حيث تضيف كاميرا أعلى السيرة لرصد محيطها، وأجهزة لرصد علامات اشارات المرور الإرشادة، ومجموعة من الأضواء الترحيبية التي تضاء تلقائيا عند فتح الأبواب، بالإضافة لخاصية فتح الحقيبة من الخلف عن بوعد.

بنتلي ضد الانقلاب

وأطلقت أطلقت شركة بنتلي أيقونتها Flying Spur بمحرك V8 في الشرق الأوسط.

وتتميّز السيارة Flying Spur V8، المتوفرة الآن كبديل للطراز الأيقوني بمحرك W12، بكونها تقدم تجربة تتمحور أكثر حول السائق مع مزيد من مستويات الرشاقة إضافة لنغمة ذات شخصية محدَّدة أكثر للمحرّك.

وتستفيد أيضا من مدى قيادة زائد بين كل توقّف لتعبئة الوقود مع تحقيق انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يُعتبَر محرّك V8 بالشاحن التوربيني التوأمي سعة 4.0 لتر من بنتلي القلب النابض للسيارة، وهو يولّد قوّة قصوى تبلغ 542 حصانا ويستخدم شواحن توربينية توأمية اللولب بحيث يصل إلى عزم أقصى قدره 770 نيوتن- متر عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.1 ثانية، بينمت تقف سرعتها القصوى على أعتاب 318 كلم/س.

ولأجل تعزيز مستويات الكفاءة باستهلاك الوقود، يستطيع محرّك V8 إيقاف عمل أربع من أسطواناته الثمان في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب؛ إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزء من الثانية تقريبا، وهو ما يماثل عشر الزمن، الذي تستغرقه رمشة العين.