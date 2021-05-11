أخيرا.. مرسيدس تزيح الستار عن طراز EQT

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أزاحت مرسيدس الستار رسميا عن أحدث طراز تطرحه بقوة كهربائية بالكامل ضمن فئة MINI VAN، باسم EQT.

ونقل موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات اللقطات الرسمية للطراز الكونسبت، الذي تعزز به مرسيدس أسطولها من سيارات T-Class، وهي فئة MINI VAN التابعة للماركة الألمانية.

وكشف الموقع عن مواصفات الطراز، بداية من إطاراتها العملاقة التي يصل قياسها لـ21 بوصة، وكشافاته الأمامية المتطورة من طراز LED.









وفيما يخص المواصفات الخارجية، يطرح طراز EQT بقابلية استقبال 7 ركاب، ومساحة طول تصل لـ 195 بوصة، وعرض 73 بوصة، وارتفاع 72 بوصة.









وفيما يخص المحرك، ذكر "موتور وان" أن طراز مرسيدس الجديد، يعمل بمنظومة محرك كهربائي هي E-Tech Electric، وينتج محركه الكهربائي قوة 101 حصان، بعزم دوران 181 لفة/قدم.

ويمد المحرك بالطاقة بطارية بمعدل 45 كيلووات في الساعة، وهو قادر على السير حتى 165 ميل على شحنة واحدة.

EQT ينضم لـ EQS

وكانت قد كشفت شركة مرسيدس عن أفخم موديل كهربائي من صنعها، طراز EQS المخصص لعام 2022، والذي تسعى من خلاله لمنافسة موديل تسلا S.

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية التي طرحتها مرسيدس للطراز الجديد، كما كشفت عن قدراته الكهربائية، من نطاق سير وقوة محرك.

ويصل طراز مرسيدس EQS أولا للسوق الأمريكية بداية من فترة خريف 2021، ويعمل بمحرك كهربائي بالكامل يتمتع بنطاق سير يصل حتى 478 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياته.

وسيشمل الطراز على نظام تقني هو الأول من نوعه، باسم MBUX Hyperscreen هو عبارة عن شاشة معلومات عملاقة تمتد بامتداد منطقة التحكم الأمامية بالسيارة بداية من مقعد السائق وحتى مقعد الراكب الأمامية.