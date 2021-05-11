صورة تشويقية لطراز فولكسفاجن "Polo GTI".. تحديث بسمات مميزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعد ماركة فولكسفاجن لطرح نسخة تحديث منتصف جيل جديد من طرازها الصغير بولو GTI عالي الأداء.

وبحسب موقع "موتور وان" قامت الماركة الألمانية بطرح صورة تشويقية، تحمس بها عشاقها المرتقبين لطرح النسخة الجديدة لعام 2021 من الطراز، تمهيدا للكشف عنه.

وأوضح الموقع أن فولكسفاجن ستحتفل رسميا بنسخة بولو GTI الجديدة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، مع طرحه بمجموعة من السمات المتميزة، تشمل كشافات LED أمامية.

وحتى الآن لم تكشف فولكسفاجن، عن مواصفات نسخة تحديث منتصف الجيل المرتقبة من طراز "بولو GTI"، ورغم ذلك كشف "موتور وان" عن قدرات النسخة التقليدية الحالية منه، والتي تعمل بمحرك توربيني جازولين بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 197 حصانا، بعزم دوران 236 لفة/قدم، يعمل بناقل سرعة مزود بـ 6 سرعات.



بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية، وبحسب "موتور وان" تصل السرعة القصوى للنسخة الحالية من الطراز لـ147 ميلا في الساعة.