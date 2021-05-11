فيديو.. أول ظهور لشاحنة تسلا "سايبر ترك" في شوارع نيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الصفحة الرسمية لشركة تسلا على موقع تويتر، عن أول ظهور لشاحنتها المنتظرة "سايبر ترك" بشوارع مدينة نيويورك.

وتناقلت العديد من مواقع التقنيات والسيارات مقطع الفيديو، الذي كشف عن أول جولة للشاحنة على أرض الواقع، والتي لوحظت من جانب عدد من سكان مدينة نيويورك الذين بدورهم قاموا بتصوير الشاحنة أثناء جولتها.

وبحسب موقع "ديجيتال ترندز"، جاء ظهور الشاحنة للمرة الأولى في شوارع نيويورك، كنوع من الترويج لظهور رئيس تسلا، إيلون ماسك، في حلقة خاصة من برنامج المنوعات الشهير Saturday Night Live في الثامن من مايو/أيار الجاري.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل، وتحديدا موقع تويتر، تغريدات عن تجوال الشاحنة، مشيرين للأماكن التي وصلت لها عبر مدينة نيويورك، ومنها ميدان ماديسون الشهير، ومناطق من جزيرة مانهاتن.

وتتوفر شاحنة تسلا للبيع بتكلفة تبدأ من 39,900 ألف دولار، بنطاق سير يصل حتى 250 ميل، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليمها لمشتروها قبل نهاية 2021.





حوادث "تسلا" الكارثية

ويستمر إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا الأمريكية ومديرها التنفيذي في الترويج للجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية لسيارات تسلا.

وبحسب موقع "إنسايد إي في"، قام ماسك بنشر تغريدات جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، كشف خلالها عن تفاصيل تشجع عشاق تسلا على تجربة الجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية عند طرحه.

وذكر الموقع أن الجيل الجديد من نظام القيادة الذاتية الذي أعلن عنه ماسك، يحمل اسم Beta Version 9، وفي تغريدته وصفه ماسك بأنه سيذهل العقول لما أظهر من نتائج مبشرة أثناء اختباره.

كما أعلن ماسك عبر واحدة من تغريداته عن أن الطرح الرسمي لهذا النظام الجديد بسيارات تسلا، سيكون خلال أسبوعين من تاريخ التغريدة.