موجز ”الخليج 365” للسيارات.. تطور سوزوكي ووحش مازدا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أعلنت شركة فورد موتور استدعاء عدد من سياراتها من طراز فورد إكسبلورر إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019.

موجة الطقس الحارة تتواجد في معظم البلدان العربية في الوقت الحالي، وللحفاظ على السيارة في هذا الطقس إليك هذه النصائح.

سيكلف تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية أقل مما تكلفه صناعة المركبات العاملة بالوقود بدءا من 2025 أو 2026 أو 2027 وفقا لفئتها.

أعلنت شركة سوزوكي عن تحويل سيارة الأراضي الوعرة "Jimny" الصغيرة إلى سيارة خدمية.

واصلت شركة "مازدا" اليابانية تطوير مواصفات وقدرات موديلها الجديد من طرازها" CX-5"، الذي تنافس به فولكسفاجن "تيجوان" و هوندا CR-V.