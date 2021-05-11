فورد تستدعي آلاف السيارات من طراز إكسبلورر لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة فورد موتور ، استدعاء عدد من سياراتها من طراز فورد إكسبلورر إنتاج الفترة من 2016 إلى 2019.

وجاء قرار ثاني أكبر منتج سيارات في أمريكا للسيارات بسبب خلل في تثبيت قضبان سقف السيارات.

وأشارت الشركة الموجود مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية إلى أن قضبان تثبيت السقف يمكن أن تنفك أثناء السير مما يسبب خطرا على السيارات الأخرى على الطريق.



وذكرت الشركة أن عملية الاستدعاء تشمل فئات الطراز إكسبلورر بما في ذلك الفئة الأساسية وفئة إكس.إل.تي إلى جانب السيارة إكسبلورر إنترسيبتور وإكسبلورر سبورت.

ويبلغ عدد السيارات التي تشملها الخطة 620483 سيارة في الولايات المتحدة والأراضي التابعة لها و36419 سيارة في كندا و4260 سيارة في المكسيك.

وأبلغت فورد موزعيها ووكلائها بتثبيت أسقف السيارات المستدعاة بمسامير بلاستيكية مضغوطة.

وسيتم إبلاغ أصحاب السيارات بمواعيد الإصلاح اعتبارا من 28 حزيران/يونيو المقبل.

وكشفت شركة فورد قبل أيام عن الأسعار الرسمية لطرازها الكهربائي المخصص لمهمات الشحن E-Transit بنسخته الأحدث لعام 2022.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الطراز الذي تطرحه فورد ضمن أسطولها العامل بطاقة كهربائية كاملة، سيتوفر بتكلفة تبدأ من 43,295 ألف دولار.