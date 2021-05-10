“عروض رمضان” اشتري ام جي RX5 2021 نقداً ليتم تحمّل الضريبة عنك

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من مجموعة تأجير بشهر رمضان، يا تلحق يا ما تلحق.. عروض رمضان إلى أقصى حدّ.. سيارة إم جي RX5 2021 الآن بدون ضريبة !!

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

مميزات العرض:

بدون ضريبة القيمة المضافة

قسائم شرائية بقيمة تصل إلى 2,000 ريال

سنتين صيانة مجانية أو 30,000 كلم

6 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

ضمان المُصنّع لمدة 6 سنوات أو 200,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولاً) .

الشروط والأحكام:

العرض على الشراء النقدي فقط

العرض على موديل 2021

تختلف قيمة القسيمة بحسب الموديل

يسري العرض حتى نهاية شهر رمضان أوحتى نفاذ الكمية

تطبق الشروط والأحكام

صور السيارة: