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“عروض الجميح الرمضانية” جي ايه سي GS8 2021 متاحة بدون دفعة أولى وأكثر!

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة جي ايه سي ووكيلها الجميح للسيارات، ضمن حملة “عروض جي أيه سي في رمضان تعجبك!” على GS8 2021.

السيارة المشمولة في العرض:

  • جي ايه سي GS8 4WD GL 2021 بسعر 89,970 ريال

مميزات العرض:

  • ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات
  • خدمة المساعدة على الطريق 5 سنوات
  • باقة صيانة 3 سنوات أو 50,000 كلم أيهما أسبق
  • تُطبق الشروط والأحكام
  • السعر لا يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل واللوحات

عروض التمويل:

– السعودي الفرنسي

  • يتيح 50% دفعة أولى – 50% بعد سنتين
  • نسبة مرابحة 0%

أقساط شهرية بدون دفعة أولى:

  • 1,802 ريال

– بنك البلاد

  • بدون دفعة أولى
  • تأجيل دفع الأقساط 3 أشهر
  • بدون رسوم إدارية

صورة العرض:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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