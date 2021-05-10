مرسيدس EQT الجديدة تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن ميني فان اختبارية جديدة باسم EQT بنفس شاسيه ومحركات رينو كانجو، ولكن بتصميم فريد ومستقل.

وستمهد السيارة لموديل إنتاجي قادم للعلامة الألمانية باسم “تي كلاس” لنقل العائلات، وستتوفر بعدة محركات مختلفة كهربائية وبنزين وديزل.

هذه النسخة المعروضة هنا هي الفئة الكهربائية، وقد يتم تزويدها ببطارية 44 كيلوواط\س بمدى 265 كيلومتر من رينو، ولكن مرسيدس قد تقديم بطاريات أكبر بمدى أفضل في الموديل الإنتاجي.

كما ستتوفر السيارة بمحرك بنزين 1.3 لتر وآخر ديزل 1.5 لتر من رينو.. وتتميز EQT بتصميم خارجي فاخر وأنيق للشبك والمصابيح الأمامية LED المسحوبة للوراء نحو الرفارف، مع داخلية فاخرة مستقلة عن رينو بجلود نابا ومقود متعدد الوظائف وسقف بانورامي ونظام المعلومات الترفيهية MBUX للعلامة الألمانية.

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021

Mercedes-EQ Concept EQT 2021