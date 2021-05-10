شانجان السفين 2021 متاحة للتأجير ضمن أسطول يلو

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها لخدمة عملائها وتجديد أسطول سيارتها قامت الوفاق لتأجير السيارات (يلو) بضم شانجان السفين 2021 لأسطول سيارتها، وهي سيارة كومباكت اقتصادية تتمتع بشكل أنيق وحجم معقول قادرة على أن تلبي متطلباتك في التنقل داخل وخارج المدينة، ونستعرض سوياً أهم مميزات السيدان الصينية.

التصميم

تأتي شانجان السفين بتصميم عصري ديناميكي عبر مصابيح أمامية وأضواء نهارية LED، مصابيح خلفية منسابة إلى الجوانب، عادم كرومي، فتحة سقف، جنوط 14-15 بوصة.

الداخلية

مقصورة رحبة مع مساحة واسعة لـ 5 ركاب بمقاعد قماش، شاشة معلومات ترفيهية لمسية 7 بوصة تدعم الهواتف الذكية، مقود متعدد المهام، نظام حراري لإزالة الرطوبة من الزجاج الخلفي وغيره.

الأمان

نظام مراقبة ضغط الإطارات

التوقف والانطلاق الآمنين بالطرق المنحدرة

كشف النقاط العمياء

كاميرا ومستشعرات خلفية

وسائد هوائية أمامية

نظام المحافظة على الثبات

المحرك

تأتي السفين 2021 مع محرك 1.5 لتر بقوة 105 حصان وعزم 145 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 5 سرعات.

هذا ويمكنك استئجار شانجان السفين 2021 بأي وقت عبر تطبيق يلو لفترة قصيرة أو طويلة، إذ يتم الحجز بالكامل إلكترونياً مع تعقيم السيارة قبل تسليمها والتأجير يشمل التأمين والصيانة والفحوصات وتوفّر عضويات حصرية ودعمك بخدمة الصيانة المتنقلة التي تأتيك بأي مكان.