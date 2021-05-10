بلومبرج: دبي تسحق كورونا والأعمال تعود لمسار ما قبل الجائحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قفز النشاط التجاري في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2019 بعد انتعاش السياحة والتوزيع السريع للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت وكالة بلومبرج، في تقرير نشرته اليوم الإثنين، إن مسار نمو الأعمال في دبي عاد إلى مسار ما قبل كوفيد، حيث تؤتي اللقاحات ثمارها.

وقد نما القطاع الخاص في دبي، للشهر الخامس على التوالي في أبريل/نيسان الماضي، بحسب ما أفادت بيانات شركة "آي إتش إس ماركت" للأبحاث والمعلومات.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط إلى 53.5 من 51 في مارس/آذار الماضي، ليبقى فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش ويشير إلى توسع اقتصادي كبير.

وأوضح الخبير الاقتصادي في شركة "آي إتش ماركت" ديفيد أوين، أن هناك تسارعا في تعافي الاقتصاد غير النفطي في دبي خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، إذ عاد الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة إلى اتجاهات ما قبل تفشي جائحة كورونا".

وأكد أن "شركات السفر والسياحة قد سجلت أبرز ارتداد إيجابي في الأداء، وسط تزايد الآمال بزيادة النشاط السياحي في وقت لاحق من العام الحالي مدعومًا بالانتشار السريع للقاح."





وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي عند أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فيما كان نمو المبيعات هو الأسرع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وأوضحت بيانات "آي إتش ‘س" أن أعداد الموظفين والعمال قد ارتفعت في الأشهر الأشهر الأربعة الماضية، مما يدل على الجهود المبذولة لإعادة بناء القدرات الاقتصادية للإمارة الخليجية.

وتحسنت التوقعات للعام المقبل، مع ارتفاع المعنويات الإيجابية إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار من العام الماضي، ومع ذلك ظلت ثقة الأعمال أقل من المعدل. ​​

وفي سياق متصل، قال الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس دولة الإمارات إن تقرير وكالة بلومبرج، والذي يشير إلى أن النشاط التجاري في دبي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2019، نتاج طبيعي لمنهجية الإمارات الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا مع المحافظة على الانفتاح الاقتصادي، تدير الإمارات وبكل اقتدار التوازن الناجح بين الأولويات الصحية والاقتصادية.