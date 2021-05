تويوتا قد تطرح سوبركار جديدة بقوة 1000 حصان في 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رئيس تويوتا، أكيو تويودا، أكد في الماضي على اهتمامه بتنشيط المجال الرياضي للعلامة اليابانية، وقد رأينا ثمار ذلك في إطلاق إصدارات GR عالية الأداء لموديلات يارس وسوبرا و86.

كما أشارت تقارير متعددة إلى اهتمام تويوتا بتطوير هذه الإصدارات الرياضية لموديلات رئيسية أخرى مثل كورولا وهايلكس ولاندكروزر، والآن قد نرى أقوى إصدار GR على الإطلاق للعلامة إذا صح التقرير الجديد الصادر عن Autocar.

وفق مصادر المجلة، ستطرح تويوتا موديل إنتاجي لسيارة GR سوبر سبورت الخارقة التي تم تدشينها في يناير 2018 بتصميم كوبيه رشيق ومحرك هجين هادر، وقد يتم إعطائها اسم GR 010.

وتتوقع المجلة استخدام السيارة لمحرك 2.4 لتر توين تيربو 6 سلندر هجين بقوة تتعدى 980 حصان لتمثل منافسة مباشرة لأستون مارتن فالكيري ومرسيدس إيه إم جي وان وغيرهما.. وسنعلم المزيد عن هذه السيارة في الأشهر القادمة.

