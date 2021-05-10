سوزوكي تحيل Jimny للأعمال الخدمية.. كيف فعلتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سوزوكي عن تحويل سيارة الأراضي الوعرة "Jimny" الصغيرة إلى سيارة خدمية.

بغرض الاستخدام الجديد، قامت سوزوكي بإزالة المقاعد الخلفية، وتركيب أرضية حمولة مستوية، مع تثبيت شبكة فاصلة خلف صف الجلوس الأول.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، أوضحت الشركة اليابانية، أن سيارتها "Jimny" ثنائية الأبواب تعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 1.5 لتر وبقوة 75 كيلوواط/102 حصان، وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي القابل للتشغيل.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 7.7 لتر/100 كلم، بينما يبلغ معدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 173 جم/كلم.

اليوبيل الذهبي

واحتفلت شركة سوزوكي العام الماضي، باليوبيل الذهبي لظهور أول أجيال طراز"Jimny" وطرحه للأسواق في عام 1970.

وحسب موقع "موتور وان"، بدأت سوزوكي في طرح هذا الطراز عام 1970، بمحرك ينتج قو 24.66 حصان، واستمر طرحه بالأسواق حتى عام 1981.

الجيل الثاني

وبداية من عام 1981، قدمت سوزوكي للأسواق الجيل الثاني من طراز جيمني، واستمر وجوده بالأسواق حتى عام 1998، وطرح هذا الجيل بمحرك ثلاثي ينتج قوة 51 حصانا، ويعمل بعزم دوران 59 لفة/قدم.

وأجرت سوزوكي العديد من التحسينات على هذا الجيل، حتى طرحت منه فئات تعمل بمحرك بسعة 1.3 لتر، وتصل قوته لـ 63 حصانا.

وبداية من عام 1998، وصل الجيل الثالث من الطراز، واستمر طرحه حتى عام 2018، ويعد من أكثر أجيال طراز جيمني التي شهدت تحسينات منذ طرحه للمرة الأولى، وتوفر هذا الجيل بمحرك من صنع ماركة رينو الفرنسية بسعة 1.5 لتر.

الجيل الرابع

وفي عام 2018، طرحت سوزوكي الجيل الرابع من الطراز جيمني للأسواق، وقدمته بتعديلات كثيرة شملت حجمه الذي ارتقى لفئات SUV.





وقدمت سوزوكي من الطراز نسخ مخصصة للأسواق اليابانية، ونسخة أخرى مخصصة للسوق الأوروبية، تختلف في القدرات.

وتتوفر النسخ الخاصة بالسوق اليابانية من الجيل الرابع من طراز جيمني بقدرات محدودة، في حين تتوفر النسخ العاملة منه للسوق الأوروبية بمحرك بسعة 1.5 لتر، رباعي، ينتج قو تصل لـ 100 حصان، مع عزم دوران 96 لفة/قدم، ما يعادل 130 نيوتون متر.