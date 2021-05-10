اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة باليابان “فيديو”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مرت سيارة فيراري F40 بالغة الندرة بحادث اشتعال مروع في اليابان مؤخراً أثناء قيادة السيارة في طريق Hakone الأيقوني الجذاب.

وصرح سائق السيارة أنه فوجئ بصدور دخان من المحرك، ما دفعه لوقف السيارة على جانب الطريق في محاولة لفحصها، قبل أن يُفاجأ باشتعالها العنيف.

ويعتبر بعض عشاق فيراري سيارة F40 واحدة من أعظم موديلات العلامة الإيطالية وأكثرهم أيقونية، مع صنع 1315 وحدة فقط منها بداية من 1987 بمحرك 2.9 لتر توين تيربو 8 سلندر بقوة 471 حصان وعزم دوران 577 نيوتن متر وناقل يدوي 5 سرعات.