موجز ”الخليج 365” للسيارات.. غزوة سكودا فابيا والدراجة Maxsym 400

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

أطلقت شركة "إس واي إم" دراجتها النارية Maxsym 400 الجديدة، التي تمتاز بخطوط تصميمية جذابة مع كشاف ومصباح خلفي بتقنية LED.

أعلنت شركة جينسيس عن إطلاق سيارتها الصالون G80 الفارهة، وكذلك السيارة المعتمدة عليها تقنيا GV80 والمخصصة للأراضي الوعرة.

أعلنت شركة سكودا عن طرح الجيل الرابع من سيارتها Fabia الصغيرة خلال سبتمبر/أيلول القادم بسعر يبدأ من نحو 14 ألف يورو.

سبق لعدد من السيارات أمريكية الصنع أن حظيت بقيمة استثنائية خلال بيعها عبر مزاد علني، بعد أن حققت مبالغ خيالية.