موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. ببجي الجديدة وقصة ويندوز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الهندية حظر لعبة ببجي، تظهر محاولات لاستبدال اللعبة صاحبة الشعبية ببديل جديد.

اعتذرت منصة أنستقرام عن حذف ملايين المنشورات والقصص لبعض مستخدميها، يوم الأربعاء الماضي الذي وافق يوم "النساء المقتولات".

أطلقت الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس، الأحد، نسخة تجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل في الولايات المتحدة.

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال.

انتشرت مؤخرا تقارير إعلامية عن وقف نظام التشغيل ويندوز 10 إكس.. فما حقيقة هذه الأنباء؟

أطلقت شركة "جمبر" (Jumper) اللاب توب EZbook S5 الجديد، مصنوع من اللدائن البلاستيكية وبسمك 18 ملم.. تعرف على المواصفات

تدرس شركة سامسونج للإلكترونيات إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة قبل نهاية العام الجاري.. تعرف على الموديلات الجديدة وموعد طرحها.

يعتبر اختيار قارئ الكتب الإلكترونية وسط توفر العديد منها بالأسواق، مهمة صعبة، وهناك بعض المعايير، التي تسهل عليك القرار.. تعرف عليها