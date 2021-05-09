Maxsym 400.. دراجة نارية جديدة تزأر بقوة 34 حصانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "إس واي إم" دراجتها النارية Maxsym 400 الجديدة، التي تمتاز بخطوط تصميمية جذابة مع كشاف ومصباح خلفي بتقنية LED.

وأوضحت الشركة الصينية أن الدراجة الجديدة تعتمد على نظام نبض محسن، ونظام Keyless، ونظام التحكم في الجر.



كما تعتمد الدراجة على سواعد محرك مكون من أسطوانة واحدة سعة 399 سم مكعب وبقوة 34 حصانا/39.5 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وتبلغ الدراجة السرعة القصوى 139 كلم/س.

ويبلغ متوسط استهلاك الدراجة من الوقود 3.51 لتر/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 82 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتوفر الدراجة النارية Maxsym 400 الجديدة بالألوان الرمادي والأزرق والبني.

نصائح ذهبية لشراء خوذة مناسبة

قالت الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة Tüv Süd إنه ينبغي عند شراء خوذة جديدة التحقق من ملائمتها من حيث الحجم والشكل لمتطلبات قائد الدراجة النارية.

وأوضحت الهيئة أن الخوذة ينبغي أن تكون مستقرة بثبات على الرأس، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم خلعها عندما يكون حزام الذقن مقفلا، ولا يجب أن تضغط على الرأس. وينبغي ارتداء الخوذة لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتم ملاحظة أي مواضع ضغط قد تكون موجودة.

ومن المهم أيضا ألا يكون هناك تلامس بين الذقن وواقي الذقن، وألا تضغط البطانة الداخلية للخوذة على الجبهة بشدة، ومن الأمور الضروري أيضا تجريب ما إذا كان يمكن استعمال فتحات التهوية وواقي الشمس وحزام الذقن بسهولة حتى مع اتداء القفازات.

وفي الأحوال المثالية ينبغي القيام بتجربة قيادة بالدراجة النارية مع ارتداء الخوذة المراد شراؤها للتعرف على خصائص الضوضاء مع رياح السير، ولا يجوز أن تعزل الخوذة قائد الدراجة النارية تماما عن متابعة حالة السير والحركة المرورية من حوله.