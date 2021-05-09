جينيسيس تنافس على قمة سيارات الفئة المتوسطة بـ"G80" الفارهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة جينسيس عن إطلاق سيارتها الصالون G80 الفارهة، وكذلك السيارة المعتمدة عليها تقنيا GV80 والمخصصة للأراضي الوعرة.

وأوضحت الشركة التابعة لشركة هيونداي الكورية الجنوبية أن كلا الموديلين ينافسان على قمة الفئة المتوسطة، كما أنهما يعتمدان على نظام دفع تقليدي على المحور الخلفي أو الأربع عجلات.



ويتوفر للموديل G80 محرك بنزين سعة 2.5 أو 3.5 لتر بقوة 224 كيلووات/304 حصان أو 279 كيلووات/380 حصان.

وينتج محرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.2 لتر 154 كيلووات/ 210 حصان. وتقدم جينيسيس GV80 بمحركي البنزين وآخر ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 204 كيلووات/278 حصان.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت هيونداي إنها ستطلق "جي 80" و"جي في 80" في الصين هذا العام، لإنعاش مبيعاتها التي تشهد ركودا في أكبر سوق للسيارات في العالم.



وقد أطلقت هيونداي علامة جينيسيس التجارية في عام 2015 في السوق المحلية، وأصدرت طرازات جينيسيس في الولايات المتحدة وكندا وروسيا والشرق الأوسط وأستراليا.



ويوم الثلاثاء، أوضحت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنها ستطلق علامة جينيسيس التجارية في أوروبا هذا الصيف لكسب حصة في أسواق السيارات الفاخرة والكهربائية.



وقالت الشركة إنها ستطلق مبدئيًا سيارة "جي 80" السيدان وسيارة "جي في 80" الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا وسويسرا في يونيو.

وأضافت الشركة أنها تخطط أيضًا لطرح سيارة "جي 70" السيدان وسيارة "جي في 70" الرياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى نموذج استراتيجي مخصص للأسواق الأوروبية، خلال هذا العام.

وذكرت أنها ستضع طراز "جي 80" المكهرب وطرازين آخرين يعملان بالكهرباء تحت علامة جينيسيس التجارية في أوروبا بحلول عام 2022 في استراتيجيتها التوسعية.

وتتكون تشكيلة جينيسيس من سيارات السيدان "جي 70" و"جي 80" و"جي 90"، بالإضافة إلى السيارات الرياضية متعددة الأغراض "جي في 70" و"جي في 80".