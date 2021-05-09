اخبار السيارات

بـ14 ألف يورو.. الجيل الرابع من "سكودا فابيا" يغزو الأسواق في سبتمبر

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة سكودا عن طرح الجيل الرابع من سيارتها Fabia الصغيرة خلال سبتمبر/أيلول القادم بسعر يبدأ من نحو 14 ألف يورو.

وأوضحت الشركة التشيكية أن السيارة Fabia الجديدة تظهر بطول 4.11 متر، كما زاد طول قاعدة العجلات بحوالي 9 سم، وهو ما انعكس بشكل ملحوظ على الرحابة الداخلية وسعة حيز الأمتعة، التي وصلت إلى 380 لترا.

وتعتمد سيارة الجيل الجديد على العديد من التجهيزات الفائقة مثل كشافات ليد ضمن التجهيز القياسي والمعدات الرقمية، التي تقدم بشكل اختياري، ووسائد هوائية تصل إلى تسع وحدات، مع باقة من الأنظمة المساعدة مثل مساعد أوتوماتيكي للحفاظ على مسافة الأمان وحارة السير.

على صعيد الدفع، تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من المحركات، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 48 كيلووات/65 حصان إلى 110 كيلووات/150 حصان.


وتتراوح السرعة القصوى بين 172 و225 كلم/س، بينما يقع معدل استهلاك السيارة بين 5.1 و5.6 لتر/100 كلم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا