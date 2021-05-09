موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أغلى الطرازات الأمريكية ونفاد فيراري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

سبق لعدد من السيارات أمريكية الصنع أن حظيت بقيمة استثنائية خلال بيعها عبر مزاد علني، بعد أن حققت مبالغ خيالية.

في عالم سباقات السيارات بأنواعه، تمتلك الصناعة الألمانية مجموعة من الموديلات التي تفخر بها لما حققته من إنجازات مميزة.

بعد 7 أيام فقط من طرحهما، نفدت جميع النسخ المتوفرة من طرازي فيراري الجديدين، Ferrari 812 Competizione و Competizione Aperta.

تستعد شركة هيونداي للمنافسة بقوة في سباق تصنيع السيارات الكهربائية من خلال الجيل الجديد من موديلات "أيونك".

طرح خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات الرياضية بثلاثة مقاعد، بقدرات استثنائية للمحرك منحتها قوى خارقة.