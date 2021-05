هوندا N7X كروس أوفر الاختبارية بـ 7 مقاعد تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هوندا رسمياً عن سيارة N7X الكبيرة والتي تلغي الحد الفاصل بين سيارات الكروس أوفر والميني الفان، والتي تُمهد لسيارة بسبعة مقاعد مخصصة للسوق الآسيوي، حيث تم الكشف عنها في حدث بإندونيسيا هذا الأسبوع.

تبدو السيارة قريبة للإنتاج، حيث يُعتقد أن نسختها الإنتاجية سيتم الكشف عنها في أغسطس، وستكون خليفة BR-V، وتقول هوندا أنها تجمع بين أفضل ما في القطاعين، حيث تُقدم متعة القيادة والراحة والرحابة الفائقين.

تتمتع السيارة بشبك أمامي بتصميم قوي، وخطوط هيكل واضحة، وأقواس عجلات بلاستيكية داكنة، وفي الداخل، تتوفر بجودة مواد عالية، والتي تعد بتقديم تجربة قيادة رائعة وراحة البال لجميع الرُكاب.

وفي الختام، لم يتم الكشف بعد عن خيارات محركها، لكن يُذكر أن BR-V كانت تستمد قوتها من محرك سعة 1.5 لتر بنزين أو ديزل بقوة 118 أو 99 حصان على الترتيب، وتتوفر بناقل حركة يدوي بست سرعات أو CVT، وسيتم عرضها في مجمع سينايان بإندونيسيا حتى 6 يونيو المقبل.

