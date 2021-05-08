كل ما نعرفه عن شفروليه سيلفرادو الكهربائية القادمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تنتهج شفروليه نهج فورد في سيارتها البيك آب فورد اف 150، والتي تستعد للحصول على نسخة كهربائية بالكامل، حيث تُطور الشركة نسخة كهربائية بالكامل من سيلفرادو، حيث أقرت بذلك الشهر الماضي.

يُذكر أن البيك اب الكهربائية ظهرت في تصميم تخيلي في وقت سابق، والذي يُظهر لنا ما قد تبدو عليه عند تدشينها، ووفقاً لرئيس جنرال موتورز، مارك رويس، فسيتم بناء سيلفرادو 1500 إلكتريك في مصنعها بولاية ميشيغان، وهم نفس المصنع الذي يتم تجميع جمس همر الكهربائية فيه.

ستكون سيلفرادو الكهربائية مصممة من الألف إلى الياء، وستُبنى على منصة Ultium الكهربائية بالكامل من جنرال موتورز، ولم تؤكد جنرال موتورز بعد المحركات التي ستتوفر بها، لكن السيارات الأخرى التي تستخدم نفس المنصة تمتلك قوة تتراوح بين 625 و1,000 حصان.

بخلاف ذلك، ستكون البيك اب الكهربائية أكثر عملية وأقل فخامة من جمس همر، وستوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات، وعلى الرغم من أن موعد تدشينها لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أننا متأكدون أننا لن ننتظر طويلاً.

وفي الختام، يُذكر أن جمس همر سيبدأ إنتاجها هذا الخريف، ومن المحتمل أن يتبعها سيلفرادو الكهربائية بعد عام على الأقل، حيث يُتوقع أن تصل في منتصف 2022 كموديل 2023.